Spari a Forcella, ferita donna affacciata al balcone

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una 52enne è stata ferita da colpi di arma da fuoco, mentre era affacciata al balcone della sua abitazione in via Vicaria Vecchia, nel quartiere Forcella, a Napoli. Il fatto è avvenuto lunedì sera intorno alle ore 23, quando la polizia ha ricevuto la segnalazione dell’esplosione di colpi di arma da fuoco nella zona.

La donna è stata ferita a una gamba ed è stata trasportata all’ospedale Loreto Mare, dove è stata ricoverata in osservazione ed è stata giudicata guaribile in 21 giorni. Agli agenti ha raccontato di aver notato due persone in strada a bordo di uno scooter che procedevano ad alta velocità esplodendo colpi di arma da fuoco in aria. Sul posto gli agenti hanno trovato quattro bossoli calibro 7×65.

Si sarebbe trattato di una ‘stesa’, azione armata compiuta con esplosione di colpi di pistola in aria per ribadire il predominio criminale su un territorio. Indaga la polizia.