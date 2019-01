Di Marco Capuzzo, scomparso il giorno di Pasquetta del 2009, ne aveva parlato anche ‘Chi l’ha visto’. Ai tempi 35enne, aveva parcheggiato la sua auto al Passo del Ballino (Trento) per fare un escursione fino al Dosso della Torta insieme al suo cane. A quel parcheggio, si legge su lavocedeltrentino.it, Marco non ha più fatto ritorno: per settimane i soccorsi non si sono dati per vinti, scandagliando meticolosamente ogni sentiero della zona, sia via terra che tramite l’impiego di elicotteri ma del ragazzo nessuna traccia e le ricerche furono interrotte.

Solo ora, a 10 anni di distanza, un’escursionista ha ritrovato il suo zaino di Marco: era appeso a un ramo nella zona della Valle degli Inferni. Quell’escursionista 10 anni fa era tra i volontari che avevano preso parte alle operazioni di ricerca del 35enne. È stata la compagnia dei Carabinieri di Riva del Garda ad avvisare la sorella telefonicamente. A questo punto le ricerche del corpo sono riprese, con la speranza di poter ridare a cari i resti.

Fonte