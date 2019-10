Sedici anni ciascuno per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano. E’ la sentenza emessa dal giudice Daniela Caramico D’Auria sul caso di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore veneto colpito alla schiena da un proiettile e da quel giorno costretto su una sedia a rotelle. La sentenza era attesa qualche giorno fa ma è stata rimandata. Marinelli e Bazzano sono stati condannati con l’accusa di duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, porto, detenzione e ricettazione della pistola calibro 38 e rissa questi i reati contestati ai due giovani. Cade invece l’aggravante dei futili motivi. Il giudice ha stabilito una provvisionale di 300 mila euro per Bortuzzo.

In carcere, accusati di duplice tentato omicidio sono Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano. Furono loro a sparare, ma dicono per errore, contro Bortuzzo e la fidanzata Martina Rossi la notte del 2 e 3 febbraio scorsi. Il pm della Capitale Elena Neri ha chiesto una condanna a 20 anni ciascuno per i due imputati.

“Non volevano uccidere, non c’è stata alcuna premeditazione”, hanno ribadito nell’ultima udienza davanti al gup di Roma gli avvocati difensori di Marinelli e Bazzano, “la ricostruzione della dinamica dei colpi dimostra che i colpi non vennero sparati con quella intenzione – spiegano gli avvocati Alessandro Federicis e Giulia Cassaro -. Abbiamo chiesto al giudice di riconoscere le attenuanti generiche”.

Manuel Bortuzzo, nato a Trieste, era una promessa del nuoto e si era trasferito da Treviso a Roma per allenarsi nel centro federale di Ostia. Verso le 2 della notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio Bortuzzo si trovava di passaggio con la fidanzata e altri amici atleti in piazza Eschilo, all’Axa, quartiere romano tra Roma e il mare di Ostia.

Due giovani di Acilia, amici anche nella vita, noti alle forze dell’ordine, con le pistole tatuate sul corpo e atteggiamenti stile Suburra, spararono tre colpi d’arma da fuoco da distanza ravvicinata verso Manuel Bortuzzo e la fidanzata che stavano comprando delle sigarette a un distributore automatico. Bazzano, che era alla guida del motorino, secondo l’accusa rallentò per consentire a Marinelli di prendere la mira. I due volevano vendicarsi dopo essere stati picchiati da una banda di pusher rivali in una rissa scoppiata al ‘O’Connell Irish pub’ poco distante. Il giovane, scambiato per forse per uno dei balordi che aveva partecipato alla rissa, venne affiancato da una moto dal quale spararono tre colpi, uno dei quali lo ha raggiunto. La fidanzata si salvò per caso.

“Abbiamo chiesto un risarcimento di 10 milioni di euro” aveva annunciato nei giorni scorsi l’avvocato Massimo Ciardullo, legale di Manuel Bortuzzo. Nel processo, il Campidoglio si è costituito parte civile.





