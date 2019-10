I rumors di queste ore, che danno ormai per certo l’addio di Marco Giampaolo al Milan e l’approdo in rossonero di Luciano Spalletti, suonano come un dejà vu per i tifosi delle due squadre del capoluogo lombardo. In caso di conferma Spalletti sarebbe il sesto allenatore a passare da una sponda all’altra della Milano pallonara.

Al momento sono 5 gli allenatori che hanno indossato entrambe le casacche. Il primo fu il compianto Gigi Radice che guidò il ‘Diavolo’ nella stagione 1981-82, quella della retrocessione, venendo poi esonerato. Due anni dopo l’approdo all’Inter, stagione 1983-84.

Fonte