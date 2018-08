Spalletti multato per offese ad arbitro

(Fotogramma/Ipa)

Un solo squalificato in serie A, dopo la prima giornata di campionato. Si tratta di Adam Nagy, centrocampista del Bologna, fermato per un turno dal giudice sportivo. Tra gli allenatori ammenda di 10mila euro con diffida per Luciano Spalletti (Inter) “per avere, al termine della gara, avvicinandosi al direttore di gara, proferito espressioni gravemente offensive nei confronti del medesimo“, mentre a Walter Mazzarri (Torino) è stata inflitta un’ammonizione con diffida per le proteste veementi nei confronti dell’arbitro, durante il match contro la Roma. Sono tre, infine, le società multate: Udinese (4.000 euro), Napoli (2.500) e Parma (2.000).