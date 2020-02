Tocca a Di Biagio, alla prima esperienza a livello di club

– Dopo sei stagioni e una cavalcata dalla Serie C fino alla A, riconquistata dopo 49 anni, Leonardo Semplici non è più l’allenatore della Spal. Fatale la sconfitta interna col Sassuolo che ha lasciato gli estensi all’ultimo posto con 15 punti dopo 23 giornate. La notizia dell’esonero era circolata già nel pomeriggio di domenica e adesso è arrivata l’ufficialità da parte del club ferrarese. “La Spal comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici – si legge nella nota – contestualmente al secondo allenatore Andrea Consumi, al preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e ai collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la Spal in Serie A dopo 49 anni”.

Al posto di Semplici arriva Gigi Di Biagio, ex commissario tecnico dell’Under 21 azzurra, alla prima esperienza da allenatore a livello di club. L’ex mediano ha firmato fino a giugno, dirigerà oggi il primo allenamento e domani sarà presentato alla stampa. Semplici era stato ingaggiato dalla Spal, allora in Lega Pro, nel dicembre 2014. Chiusa la prima stagione risalendo dal dodicesimo al quarto posto, in due anni il tecnico toscano aveva guidato gli estensi al doppio salto, centrando nel 2017 il ritorno in serie A dopo quasi mezzo secolo di attesa. Conquistata la salvezza nelle scorse due stagioni (in quella passata addirittura con tre turni d’anticipo), Semplici era partito bene nel campionato in corso prima di una crisi di risultati che ha convinto la società a interrompere il lungo e fruttuoso rapporto.

Diventano 12 le panchine saltate in serie A

Con l’esonero di Leonardo Semplici sale a 12 il numero delle panchine saltate in appena 23 giornate del campionato di calcio di Serie A: praticamente, una ogni due. Una media, quella dell’attuale stagione, che rischia – in proiezione – di eguagliare lo ‘sprofondo’ della stagione 2011/12, quando i tecnici licenziati furono addirittura 18. A inaugurare i cambi è stato Eusebio Di Francesco che, il 7 ottobre 2019, dopo la 7/a giornata, si è accordato con la Sampdoria per un divorzio consensuale, lasciando la squadra ultima in classifica, con sei sconfitte e una sola vittoria all’attivo. Al suo posto è arrivato Claudio Ranieri. L’8 ottobre è toccato a Marco Giampaolo lasciare la guida del Milan (tre vittorie e 4 ko), sostituito da Stefano Pioli. Quindi è stato il turno di Aurelio Andreazzoli, sollevato dall’incarico sulla panchina del Genoa il 22 ottobre: Thiago Motta il sostituto. Il primo novembre Igor Tudor è stato esonerato dall’Udinese, che ha affidato la squadra al suo vice Luca Gotti. Il 3 novembre Eugenio Corini ha lasciato la panchina del Brescia a Fabio Grosso, la cui avventura con la squadra lombarda è durata poco: il 2 dicembre il Brescia lo ha sollevato dall’incarico, richiamando lo stesso Corini. Il 10 dicembre il terremoto al Napoli: via Carlo Ancelotti e squadra affidata a Rino Gattuso. Non ha mangiato il panettone nemmeno Vincenzo Montella, esonerato il 21 dicembre dalla Fiorentina, che si è affidata a Giuseppe Iachini. Prima della fine dell’anno ha seguito la stessa sorte Thiago Motta al Genoa, sostituito il 28 dicembre da Davide Nicola, come lui ex giocatore rossoblu. La settimana scorsa il Torino ha licenziato Walter Mazzarri e affidato la squadra a Moreno Longo, poi è toccato a Corini, via per la seconda volta in stagione, che ha fatto spazio a Diego Lopez, ex pupillo del patron Massimo Cellino ai tempi del Cagliari.