FERRARA – Leonardo Semplici si gode la prima vittoria stagionale. Un successo in rimonta sulla Lazio con effetti benefici su classifica e morale della Spal: “Venendo da due sconfitte, come era comprensibile, avevamo delle problematiche a inizio gara. Nell’intervallo ho scosso un po’ i ragazzi e ho detto loro che volevo vedere il giusto spirito. Poi potevamo anche perdere, ma dovevamo giocare da Spal. Nella ripresa abbiamo cambiato schema, ma soprattutto atteggiamento. Abbiamo finalmente fatto bene e abbiamo creato i presupposti per pareggiare e alla fine addirittura vincere la gara. Sono tre punti per noi importantissimi. Strefezza, come altri giovani della rosa, è fondamentale. Con la loro crescita possono aiutare il gruppo, che è stato ultimato da poco. Cercheremo di fare un bel campionato e di centrare l’obiettivo della salvezza”.



“Oggi c’è stata una risposta incredibile da parte della squadra e della nostra tifoseria – ha commentato il presidente della Spal, Simone Colombarini – Sono contento che la squadra abbia espresso un grande calcio, con una prova maiuscola, regalando tre punti splendidi al nostro meraviglioso pubblico. Strefezza, dopo esser andato a fare esperienza in altre squadre e in altre categorie, è tornato qui in un ambiente ideale per crescere e migliorare. Con Semplici, chi ha le potenzialità può fare un bel percorso”.

