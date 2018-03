Spal, Semplici: "Gara coraggiosa, prova di personalità"

(afp)

FERRARA – Leonardo Semplici, allenatore della Spal, si gode il punto meritato contro la Juventus. Uno 0-0 che tiene i ferraresi in piena corsa per la salvezza: sono 8 i punti conquistati nelle ultime 4 partite.

“ABBIAMO AVUTO CORAGGIO” – “Ci voleva una partita del genere per cercare di avere la meglio sotto certi aspetti, di personali, di coraggio mettendo in campo la personalità dei miei giocatori – ha detto Semplici ai microfoni di Sky Sport -. Gli abbiamo concesso due tiri in porta e poi abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra di grande valore. Mi dà soddisfazione soprattutto per i ragazzi che se lo meritavano”.

“SEMPRE STATI PROPOSITIVI” – Nella corsa alla salvezza, ha aggiunto: “Abbiamo fatto una grande prestazione e ci tenevamo a dare alla nostra gente questa soddisfazione però non abbiamo ancora fatto niente, non ci siamo mai disuniti anche nei periodi peggiori, la squadra sta maturando e stanno venendo fuori le caratteristiche di questi giocatori”. Semplici sulla gara di stasera ha aggiunto: “Avevo chiesto alla squadra una partita di personalità, di provare a palleggiare e provare a fare la partita. Siamo stati molto bravi e li abbiamo limitati nelle loro qualità. Stiamo crescendo, la squadra sta maturando e stiamo ottenendo risultati veramente buoni”. Sul modo di essere della sua squadra, il tecnico spallino ha spiegato: “Il mio lavoro alla Spal va avanti da qualche anno, abbiamo sempre avuto identità propositiva solo che quest’anno ci siamo misurati con un campionato che non avevamo mai fatto. La maturazione di alcuni giocatori e la conoscenza di questo campionato ci ha permesso di fare qualche buon risultato”.

ANTENUCCI: “UN PUNTO STRAMERITATO” – “Noi pensavamo al nostro di campionato, siamo in piena lotta salvezza e questo punto ci dà morale, forza – ha detto Mirko Antenucci ai microfoni di Sky Sport -. Non è sempre facile fermare la Juve non fargli far gol. Direi un punto strameritato”. La Spal è in un gran momento: “Abbiamo fatto 8 punti nelle ultime 4 partite, questa è la strada giusta e dobbiamo continuare così. In campo dobbiamo aiutarci dall’inizio alla fine se vogliamo arrivare alla salvezza”. Antenucci è diventato un idolo di questa piazza: “Fin dall’anno scorso quando ho firmato c’è stato un feeling particolare, non me l’aspettavo. Qui vivono il calcio come al sud”, ha concluso.