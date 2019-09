TORINO – A Torino contro la Juventus, è arrivata la quinta sconfitta in sei gare in campionato per la Spal di Semplici, “Il gol alla fine del primo tempo ha pesato” ha ammesso il tecnico ai microfoni di Sky Sport dopo il ko.

“Nel primo tempo in campo nel modo giusto”

“Dispiace per il gol, siamo stati sul campo nella maniera giusta soprattutto nel primo tempo – ha spiegato Semplici -. Eravamo stati bravi a limitare le situazioni, ma ripartiamo da questa prestazione. Avevamo tanti esordienti, alcuni giocatori vengono da altri campionati. Con le partite dobbiamo crescere e compattarci, anche se quando perdi continuamente non è scontato. Abbiamo la forza morale per fare il campionato in base a quello che è il nostro obiettivo”.

“Bisognava fare meglio e avere fortuna”

Semplici ha poi aggiunto: “Nel primo tempo ci abbiamo provato, però sicuramente bisognava fare meglio e serviva un pizzico di fortuna, altrimenti rischi delle situazioni di difficoltà. Loro sono bravi e ti castigano”. La Spal dovrà crescere a livello di gioco: “L’anno scorso avevamo un impianto di gioco che andava avanti da qualche anno. Avevamo Lazzari e Fares, avevamo Bonifazi nei tre centrali dietro. In questo momento c’è poco tempo per allenarsi, io posso vedere i giocatori solo attraverso le partite, sicuramente è un percorso difficile. Abbiamo rinnovato parecchio, dobbiamo ritrovare equilibrio e compattezza difensiva”, ha concluso Semplici.





