Spal, Semplici: ''Anche se c'è la Juve non cambieremo nostra filosofia''

Leonardo Semplici (agf)

FERRARA – “Siamo perfettamente consapevoli del valore della Juventus ma non per questo rinnegheremo la nostra filosofia di gioco”. Spal contro Juventus, ovvero Davide contro Golia ma il tecnico dei ferraresi, Leonardo Semplici, è pronto a giocarsela senza snaturale la sua squadra.

“LORO MICIDIALI NELLE RIPARTENZE” – “Per poter sperare di fare risultato dovremo disputare una partita al di sopra delle nostre possibilità – aggiunge Semplici -. Ho chiesto ai miei giocatori, con tutto il rispetto che merita la Juventus, di fare la partita facendo attenzione a non concedere spazi alle loro ripartenze, sappiamo bene che sono micidiali. Fare risultato sarebbe importantissimo per la squadra e soprattutto per la classifica, sappiamo bene che è difficilissimo ma in ogni caso ci proveremo”.

STESSA FORMAZIONE – Poi uno sguardo alla formazione. Non sono previsti cambi rispetto a domenica scorsa: “Ritengo sia giusto dare continuità e quindi, in linea di massima, sono intenzionato a confermare la squadra che è scesa in campo nell’ultimo turno contro il Sassuolo considerando le indisponibilità di Mattiello e Borriello”, svela Semplici. Contro le grandi la Spal finora ha conquistato solo due pareggi: a Roma contro la Lazio e a Ferrara contro l’Inter nella gara di ritorno. Un vincitore c’è già, ovvero il cassiere. Stadio esaurito con 13.100 posti e super incasso considerando che la partita è fuori abbonamento.