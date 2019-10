Semplici: “Basta errori, voglio aggressività”

La voglia di abbandonare l’ultimo posto da una parte, i sogni di alta classifica dall’altra. Punti importanti nel derby emiliano tra Spal e Parma, gara che sabato alle 15 inaugurerà la settima giornata di serie A. Per i ferraresi appena 3 punti in classifica, la panchina di Semplici sembra ancora solida ma bisogna iniziare a premere sull’acceleratore. Situazione più serena in casa gialloblu dove i ragazzi di D’Aversa sono reduci da due vittorie consecutive al Tardini e hanno messo nel mirino la zona Europa.

In conferenza stampa Leonardo Semplici ha cercato di dare la scossa ai suoi: “Contro il Parma voglio vedere meno errori, più idee e una maggiore aggressività. Sarebbe importante fare punti perché questo ci darebbe maggior forza in ciò che stiamo facendo e nel contempo ci darebbe una serenità diversa”. Da migliorare la fase difensiva: “Il nostro problema principale è che subiamo troppi gol (finora 13, ndr). Stiamo lavorando per evitare i tanti errori commessi in questo periodo, non solo di reparto, ma con tutta la squadra. Voglio vedere furore agonistico e voglia di vincere, dobbiamo essere attenti ai loro contropiede, soprattutto a Gervinho”. Recuperati Kurtic e Valoti, ballottaggio Paloschi-Moncini per far coppia con Petagna.

D’Aversa: “Sarà una battaglia”

“Andremo, sportivamente parlando, a fare una battaglia. Il risultato per noi è fondamentale così come per loro”. Lo ha presentato così il derby emiliano Roberto D’Aversa. “Veniamo da risultati positivi, ma la nostra interpretazione delle gare non deve cambiare. Dobbiamo sempre dare tutto, non possiamo mai recriminare su questo. La Spal è brava in entrambe le fasi, difende bene e sono bravi a venire a pressare”, aggiunge il tecnico ducale che ha qualche problema in difesa: “Non faranno parte della gara Laurini e Darmian, per il resto sono tutti convocati. Farò delle valutazioni in difesa, Iacoponi ha già ricoperto diverse volte il ruolo di terzino destro”. Dubbio in attacco: “Inglese ha qualche problemino, non ho ancora deciso chi giocherà fra lui e Cornelius. Quest’ultimo è un calciatore importante, all’allenatore fa piacere avere questi dubbi”. Chiusura sulla convocazione di Gagliolo nella nazionale svedese: “Siamo tutti contenti per lui, è una soddisfazione enorme. Tutti iniziano la carriera sognando di giocare in Nazionale”.