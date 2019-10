Semplici rilancia Kurtic, Strefezza e Floccari

– Dopo tre sconfitte di fila, la Spal torna a sorridere vincendo di misura (1-0) il derby con il Parma. Un successo meritato al termine di una gara dominata per 70′, fino all’ingenua espulsione di Strefezza per somma di ammonizioni. Mai in partita, solo nel finale i ducali hanno abbozzato una reazione ma, malgrado i tentativi di D’Aversa di ravvivarli, non sono riusciti a creare alcun vero pericolo per Berisha confermando di vivere una giornata no. Ferrara si conferma così tabù per il Parma che non passa nella cittadina emiliana da 37 anni e non vi segna da 434′.

Per l’occasione Semplici ha recuperato Kurtic e gli ha restituito una maglia da titolare a centrocampo preferendo a destra Strefezza a Sala. Rispetto alla gara con la Juve, poi, ha rilanciato in attacco il più esperto Floccari, rispedendo in panchina Moncini. Sul fronte opposto D’Aversa, vista l’assenza di Laurini, ha spostato a destra Iacoponi e ha messo Gagliolo in mezzo, piazzando a sinistra Pezzella. In mediana ha riproposto il recuperato Kucka mentre in avanti ha dato di nuovo spazio a Cornelius viste le condizioni non ottimali di Inglese.

La Spal domina, Petagna segna

La Spal è partita determinata e ha subito messo in difficoltà gli avversari. Soprattutto con gli inserimenti di Strefezza che ha avuto ben 4 occasioni a disposizione, tutte sciupate per imprecisione. Il Parma, incapace di mettere in moto le punte, si è fatto vivo dalle parti di Berisha solo con una punizione di poco alta di Hernani. La Spal ha continuato a far gioco e alla fine (31′) è meritatamente passata: un tiro ancora sbilenco di Strefezza stavolta si è tramutato in un assist per Petagna che da pochi passi ha insaccato. Il Parma ha accusato il colpo ma la Spal l’ha graziato mancando il raddoppio prima con Floccari (destro di poco a lato) e poi con Missiroli (destro al volo dal limite, respinto da Sepe).

I cambi di modulo non svegliano il Parma

Viste le difficoltà dei suoi a far gioco, D’Aversa ha deciso di passare al 4-4-2 inserendo Scozzarella ma oltre a guadagnare qualche angolo, mal battuto, la formazione scudo-crociata non è andata. La Spal ha continuato a gestire con calma il match sfiorando ancora a più riprese il 2-0 con Floccari, Petagna e Strefezza. D’Aversa allora ha cambiato ancora, inserendo Sprocati e ordinando il 4-3-3, ma il Parma per creare un pericolo ha dovuto aspettare uno svarione di Igor: il difensore brasiliano ha sbagliato un retropassaggio di nuca a Berisha, Gervinho si è inserito saltando sulla destra il portiere ma si è allargato troppo facendo sfumare l’occasione.

Strefezza espulso, la Spal non rischia

Al 70′ Strefezza, già ammonito, si è ingenuamente buttato in area simulando un contrasto con Pezzella e ha rimediato il secondo giallo. D’Aversa ha provato a sfruttare la superiorità numerica inserendo Inglese ma proprio l’attaccante lo ha tradito facendosi cogliere in fuorigioco di partenza nell’azione che avrebbe portato al pari di Gervinho su cross di Sprocati al 78′. Il Parma ha continuato ad attaccare nel finale in maniera farraginosa e non è un caso che Berisha negli ultimi 25′ sia dovuto intervenire solo su un colpo di testa di Cornelius direttamente su rimessa laterale. Il Parma dunque torna a casa a testa china. Per la Spal una boccata d’ossigeno vitale che le consentirà di vivere con maggior serenità le due settimane di sosta.

SPAL-PARMA 1-0 (1-0)

Spal (3-5-2): E. Berisha, Tomovic, Vicari, Igor, Strefezza, Missiroli, Valdifiori (38′ st Valoti), Kurtic, Reca, Floccari (27′ st Sala), Petagna (41′ st Paloschi). (22 Thiam, 25 Letica, 4 Cionek, 9 Moncini, 11 Murgia, 27 Felipe, 67 Cannistrà, 95 Jankovic). All.: Semplici.

Parma (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Pezzella, Kucka, Hernani (12′ st Sprocati), Barillà (25′ st Inglese), Kulusewski (1′ st Scozzarella), Cornelius, Gervinho. (34 Colombi, 53 Alastra, 3 Dermaku, 7 Karamoh, 8 Grassi, 15 Brugman). All.: D’Aversa.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata 6.5.

Rete: nel pt 31′ Petagna.

Angoli: 8-5 per il Parma.

Recupero: 2′ e 5′.

Ammoniti: Hernani, Petagna, Strefezza, Gagliolo, Kurtic, Sala per gioco scorretto.

Espulso: Strefezza per doppia ammonizione.

Spettatori: 11.776.