La Spal tiene e ci prova

– La Juventus torna a vincere in trasferta e allunga per adesso al comando della classifica a +4 sulla Lazio e a +6 sull’Inter che domani saranno chiamate e rispondere. Bianconeri non brillanti ma che nel primo tempo la sbloccano col solito Ronaldo. Nella ripresa raddoppia Ramsey, mentre Petagna su rigore la riapre, ma i campioni d’Italia portano a casa l’intera posta in palio. Spallini sempre più ultimi in classifica.

Di Biagio schiera un 4-3-3 con Strefezza, Petagna e Castro davanti, mentre a centrocampo ci sono Valoti, Valdifiori e Missiroli. Cionek e Reca esterni bassi e Bonifazi e Zukanovic al centro della difesa. Sarri propone un 4-3-3 con Cuadrado, Dybala e Ronaldo in attacco. In mezzo al campo Ramsey, Bentancur e Matuidi. Danilo e Alex Sandro esterni bassi con Rugani e il rientro dal 1′ di Chiellini in difesa che però comincia male la gara regalando qualche palla. Dopo 3′ Spal in attacco e sinistro di Petagna che Szczesny blocca. Al 5′ Dybala serve Ronaldo che insacca, ma c’è offside, mentre al 10′ Cuadrado ci prova al volo in area ma senza mira. Dopo un’altra azione pericolosa bianconera con Cuadrado murato da Cionek, si rivede la Spal in attacco e Strefezza impegna Szczesny sul primo palo con un tiro molto pericoloso.

Poi ci pensa il solito CR7

Dall’altra parte Ronaldo scalda il destro ma Berisha para in due tempi. Al minuto 37 Dybala si inventa un sinistro a giro dal limite: palo interno e pallone di nuovo in campo. Cionek risponde con un destro dal limite però la sfera termina alta. La manovra bianconera non è fluida come vorrebbe Sarri, ma ci pensa il solito Ronaldo al 39′: lancio a destra per Cuadrado, cross al bacio e destro facile per il portoghese che la mette dentro. Sarebbe l’11° gol in 11 partite consecutive (come Batistuta e Quagliarella): peccato che a interrompere la striscia sia intercorsa la panchina della settimana scorsa.

Raddoppia Ramsey

A inizio secondo tempo Ronaldo impegna subito Berisha, mentre al 54′ Chiellini lascia il posto a de Ligt. Un minuto dopo destro a botta sicura di Cuadrado ma sul corpo di Berisha in disperata uscita. Ramsey al 58′ si inventa un destro a giro dal limite che termina di nulla sul fond0. Di Biagio ritrova Fares dopo il lungo infortunio: dentro lui e fuori Castro. Ma è la Juventus a passare ancora: Dybala imbuca in area per Ramsey che con un dolce pallonetto scavalca Berisha in uscita.

Petagna su rigore la riapre

Sembra tutto facile adesso per la Juventus ma, improvvisamente, la gara si riapre quando Missiroli va giù in area dopo un contatto con Rugani. La Penna attende indicazioni dal Var, ma il suo auricolare non funziona. Il quarto uomo lo invita allo schermo, ma anche quello non va; allora il direttore di gara, con un walkie-talkie si fida del giudizio dell’addetto al Var, Di Bello, e assegna il penalty alla Spal. Batte Petagna che sigla l’1-2. La Spal combatte ma è ancora la Juventus ad avere le migliori occasioni, soprattutto con Ronaldo: il portoghese prima calcia out un bel cross di Cuadrado, quindi su punizione prende la traversa. Sono sei i minuti di recupero, ma i padroni di casa non si rendono mai pericolosi e i bianconeri fanno bottino pieno.

Spal-Juventus 1-2 (0-1)

Spal (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Castro (14′ st Fares), Valdifiori, Missiroli (35′ st Tunjov); Strefezza, Petagna, Valoti (44′ st Di Francesco). (22 Thiam, 25 Letica, 10 Floccari, 11 Murgia, 14 Dabo, 23 Vicari, 26 Sala, 27 Felipe, 40 Tomovic). All. Di Biagio

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini (8′ st De Ligt), Alex Sandro; Ramsey (28′ st Rabiot), Bentancur, Matuidi (34′ st Bernardeschi); Cuadrado, Dybala, Ronaldo. (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 2 De Sciglio, 35 Olivieri, 41 Coccolo, 42 Wesley, 43 Peeters). All. Sarri

Arbitro: La Penna di Rom

Reti: nel pt 39′ Ronaldo; nel st 15′ Ramsey; 24′ Petagna (rigore)

Angoli: 4-3 per la Juventus

Recupero: 1’e 6′

Ammoniti: Valoti, Zukanovic, Matuidi, Strefezza, Danilo, Cionek per gioco scorretto

Spettatori: 15.262