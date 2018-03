Spal-Juventus 0-0: frenata dei bianconeri, il Napoli può accorciare

Dybala in azione: a Ferrara per lui pochi spazi (afp)

FERRARA – Dopo 12 vittorie consecutive, la Juventus si ferma a Ferrara. E lo fa proprio quando il suo vantaggio sul Napoli era salito a +4 dopo il recupero vinto contro l’Atalanta. Così gli azzurri domani avranno una chance per riportarsi sotto. 0-0 alla fine giusto quello tra Spal e Juventus con i padroni di casa sempre in partita e attenti, e i campioni d’Italia spesso confusionari e senza le idee troppo chiare.

SPAL CORAGGIOSA – 3-5-2 per Semplici che schiera Antenucci e Paloschi in attacco con Lazzari e Costa esterni. In mezzo al campo Schiattarella, Grassi e Kurtic. In difesa Cionek, Felipe e Vicari. Allegri risponde col 4-2-3-1 con Higuain punta avanzata, poco dietro Douglas Costa, Dybala e Alex Sandro. A centrocampo Matuidi e Pjanic. In difesa Chiellini e Rugani con De Sciglio e Asamoah esterni. La Spal parte molto bene con un atteggiamento propositivo ma anche una disposizione difensiva attenta. Per dieci minuti i padroni di casa fanno la partita anche se Buffon non corre mai rischi anche grazie alle chiusure difensive di Rugani e Chiellini.

LA JUVE CI PROVA – Al minuto 10′ la Juventus va vicina al gol: pazzesca azione centrale di Douglas Costa, assist in area a destra per Alex Sandro il cui tiro viene deviato in angolo da Costa. Sugli sviluppi del corner, tiro da fuori di Higuain che Meret blocca. Dybala si fa vedere al 17′ con un sinistro a giro dal limite, ma sfera larga. Non succede molto altro nei primi 45′ con la Spal che ci prova solo da lontano grazie ad Antenucci, mentre Dybala ha una seconda chance, stavolta su punizione, allo scadere: pallone di un soffio alto.

DOUGLAS COSTA VICINO AL GOL – Dopo 5′ di secondo tempo grossa occasione per la Juventus: Douglas Costa attacca a destra e si inventa un sinistro a giro che però Meret respinge. Al 10′ incursione offensiva di Chiellini, palla a Dybala che col sinistro sbaglia mira. Al minuto 19 Allegri si gioca la carta Mandzukic: esce Asamoah. La partita è combattuta e c’è poco spazio per lo spettacolo. Non mancano nemmeno i cartellini gialli: alla fine saranno sei.

IL MURO DELLA SPAL TIENE – Al 35′ Allegri perde Chiellini per infortunio, al suo posto entra Barzagli. Un minuto dopo altra occasione ospite: traversone lungo dalla destra e colpo di testa di tuffo di Mandzukic, ma sfera sul fondo. La stanchezza affiora, soprattutto nelle fila dei padroni di casa, e allora la Juventus va in forcing nel finale alla ricerca del gol. Al 43′ grossa chance per Alex Sandro che si ritrova la palla sui piedi in area ma conclude debolmente e Meret blocca. Sono i cinque i minuti di recupero ma Meret non dovrà più intervenire perché la difesa fa muro e respinge gli ultimi assalti bianconeri.

Spal-Juventus 0-0

Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Schiattarella, Kurtic, Costa (46′ st Simic); Paloschi (37′ st Everton Luiz), Antenucci (44′ st Floccari). In panchina: Gomis, Marchegiani, Bonazzoli, Vaisanen, Schiavon, Salamon, Vitale, Viviani, Drame’. Allenatore: Semplici

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini (36′ st Barzagli), Asamoah (19′ st Mandzukic); Pjanic, Matuidi (39′ st Bentancur); Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro; Higuain. In panchina: Szczesny, Del Favero, Marchisio, Howedes, Lichtsteiner, Sturaro. Allenatore: Allegri

Arbitro: Massa di Imperia

Ammoniti: Kurtic, Schiattarella, Costa, Douglas Costa, Pjanic, Everton Luiz

Angoli: 7-3 per la Juventus

Recupero: 0′; 5′.