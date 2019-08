Fares, lungo stop

– Giornata agrodolce per la Spal, che nel giro di poche ore passa dalla notizia dei sigilli tolti al Mazza a quella dell’infortunio di Mohamed Fares, che rischia di rimanere ai box per almeno quattro mesi. In mattinata era arrivata la buona notizia del dissequestro dell’impianto cittadino: “La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, attraverso il procuratore dottor Andrea Garau e il pubblico ministero dottoressa Barbara Cavallo e la firma del pubblico ministero dottor Andrea Maggioni, ha notificato l’atto di dissequestro di Gradinata Nord, Curva Est e Curva Ovest dello Stadio Paolo Mazza”, aveva reso noto il club. L’impianto era stato parzialmente posto sotto sequestro per presunte anomalie nei lavori di ampliamento. Nei prossimi giorni, il club comunicherà ai tifosi la riapertura della campagna abbonamenti.

Doccia fredda, invece, per Mohamed Fares. L’esterno biancazzurro, appena rientrato in gruppo dopo la Coppa d’Africa, si era fermato nel corso dell’amichevole contro il Cesena. “In seguito all’infortunio – comunica il club – l’esterno ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore si sottoporrà a un apposito intervento chirurgico”. Si teme uno stop superiore ai quattro mesi.