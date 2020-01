Semplici: “Ripetere la gara di Bergamo”

Raramente un derby vale solo i 3 punti in classifica. Spal-Bologna per esempio può contare tantissimo per il proseguo del campionato delle due squadre, che arrivano all’appuntamento del “Paolo Mazza” con il morale quasi opposto. Reduci dall’impresa in casa dell’Atalanta, i ferraresi cercano continuità per allontanarsi dalla zona calda. Dall’altra parte i rossoblù, appena due punti nelle ultime tre gare, cercano ancora il primo successo nel 2020.

“La vittoria di lunedì ha alzato il morale della squadra, ma non abbiamo fatto ancora niente. Sono tre punti importanti, su un campo difficilissimo ma questo ci deve fare capire che in passato abbiamo sbagliato qualcosa”. Così Leonardo Semplici nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. “E’ un derby, contro una formazione forte come il Bologna e dovremo ripetere e anzi migliorare la prestazione di lunedì”, aggiunge il tecnico spallino. Contro i rossoblù di Mihajlovic potrebbe esordire il neo acquisto Bonifazi, appena tornato dal Torino. “Stiamo attendendo gli ultimi documenti, siamo contenti del suo ritorno perché viene a rinforzare la rosa. La società ha fatto un grande sacrificio. Il ragazzo sta bene e sarebbe utilizzabile”, spiega Semplici. Sempre in tema mercato, si attendono novità anche sul fronte Iago Falque: “Non dovete chiedere a me, è un giocatore di grande qualità. Ma adesso è prematuro parlare di un suo possibile arrivo”. Infine sul rapporto con la tifoseria, Semplici chiosa: “Per noi è sempre stata importante, per arrivare al nostro obiettivo serve una grande unità di intenti. Non ci hanno mai fatto mancare il loro apporto”.

De Leo: “Serve più cinismo”

“Dobbiamo riprendere un po’ il trend di fine anno scorso. Nelle ultime partite abbiamo fatto buone prestazioni, è mancato il cinismo in zona offensiva. Ma la scorsa stagione con il nostro modo di giocare abbiamo raggiunto ottimi risultati, chiaramente rischiamo qualcosa ma questa è la nostra filosofia e la porteremo avanti”. Queste le parole di Emilio De Leo alla vigilia della trasferta al Mazza. Il mercato ha già regalato qualche rinforzo ma è possibile che la società faccia qualcosa. “Da un punto di vista numerico, soprattutto in difesa, è evidente che ci manchi qualcosa – ammette -. Nello stesso tempo però abbiamo un gruppo che lavora sempre molto bene e con grande applicazione, quindi siamo tranquilli”. Non ci sarà Sansone: “Assenza pesante ma siamo sicuri che chi lo sostituirà sarà alla sua altezza, siamo tutti chiamati ad un lavoro supplementare”. Al fianco di De Leo l’altro collaboratore di Mihajlovic, Miroslav Tanjga: “Sappiamo che domani sarà un derby, lo stiamo preparando alla solita maniera: scenderemo in campo per vincere”. Questi i 19 convocati. Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difensori: Corbo, Danilo, Mbaye, Paz, Tomiyasu, Boloca. Centrocampisti: Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Santander, Skov Olsen.