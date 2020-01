Tempi regolamentari a reti bianche

La “nuova” Supercoppa spagnola è del Real Madrid. Il derby di Madrid in terra saudita va alle Merengues che, dopo aver superato agevolmente il Valencia in semifinale, battono l’Atletico Madrid ai calci di rigore e alzano il trofeo per l’undicesima volta nella loro storia. Al “King Abdullah Sports City Stadium” di Jeddah gli uomini di Zinedine Zidane si impongono dal dischetto per 4-1 dopo che i supplementari si erano chiusi sullo 0-0, fatali ai colchoneros gli errori di Saul e Thomas. Per il tecnico francese si tratta della nona finale vinta in altrettante dirette dalla panchina.

E’ il Real Madrid a farsi vedere più spesso nell’area avversaria nei 90′ regolamentari. La squadra di Zidane inizia a scaldare i guanti di Oblak già dopo 5′ con Casemiro, poi 4′ più tardi è il turno di Modric, ma in entrambe le occasioni l’estremo difensore colchonero è reattivo a bloccare a terra. Al quarto d’ora, però, Joao Felix approfitta di un erroraccio della difesa avversaria al limite e col destro calcia fuori di poco. Qualche istante più tardi è Morata a sfiorare il legno. Col passare dei minuti il Real cresce di intensità e inizia a prendere in mano le redini del centrocampo alzando il proprio baricentro costringendo l’Atletico a difendersi. Prima dell’intervallo Oblak copre bene il proprio palo sul tentativo laterale di Mendy, al 43′ colpo di testa di Varane con la sfera che termina alta di pochissimo. Nella ripresa sono ancora i blancos a farsi vedere con Jovic che fa la barba al palo. Al 67′ l’occasione più ghiotta per Ramos e compagni con Valverde che raccoglie un cross laterale e di testa schiaccia addosso al proprio ginocchio a pochi passi dalla linea di porta. A 10′ dalla fine Courtois nega il gol vittoria a Morata che col destro aveva provato a infilare l’ex Chelsea sul primo palo. Al 93′ una punizione dai 30 metri di Thomas battuta sul primo palo per poco non sorprende Courtois che era, invece, piazzato al limite dell’area piccola per un eventuale cross in area.

Courtois tiene a galla il Real, poi il trionfo

Nei supplementari gli uomini di Simeone provano a tirar fuori le ultime energie, memori della battaglia contro il Barcellona in semifinale. Courtois deve distendersi per deviare in angolo un sinistro di Vitolo, sul corner seguente Gimenez di testa manda alto. Nel secondo tempo supplementare è ancora l’ex Chelsea protagonista con il piede su una rovesciata ravvicinata di Morata. Dall’altra parte del campo (è il 109′) conclusione potente di Modric da dentro l’area respinta corta da Oblak, sul pallone si avventa Mariano Diaz che col sinistro, con la porta completamente spalancata, calcia addosso al portiere che blocca in due tempi. Nel finale Real in 10: Morata lanciato a tu per tu contro Courtois viene steso da dietro ai 20 metri da Valverde, rosso netto ma necessario per salvare i suoi. Llorente calcia direttamente sulla barriera, sull’azione seguente Courtois deve superarsi per evitare l’autogol di Vinicius Jr. L’ultima occasione prima dei calci di rigore capita sul sinistro di Correa che, servito in area sulla destra da Thomas, prova il diagonale sul secondo palo trovando ancora una volta uno splendido Courtois. Dal dischetto Carvajal, Rodrygo e Modric non sbagliano per il Real, dall’altra parte l’Atletico parte malissimo con Saul che colpisce il palo e Thomas che si lascia ipnotizzare da Courtois. Trippier prova a tenere vivo il sogno colchonero, ma Sergio Ramos è implacabile dagli undici metri e, da buon capitano, consegna il trofeo ai Blancos.