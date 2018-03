– In attesa di vedere cosa farà il Barcellona nel posticipo sul campo del Las Palmas, l’Atletico Madrid non molla. La squadra di Simeone supera agevolmente (4-0) il Leganes e si porta momentaneamente a -4 dalla vetta in Liga. Il grande protagonista della serata è stato Griezmann, autore di tutte e quattro le reti. I colchoneros confermano il loro ottimo momento di forma: tra coppe e campionato è l’8/a vittoria consecutiva. Alle spalle delle prime due il Valencia fallisce l’occasione per scavalcare il Real Madrid, sconfitto a sorpresa per 1-0 nell’anticipo dall’Espanyol, facendosi riprendere a Bilbao dall’Athletic. In vantaggio grazie a un gol dell’ex interista Kondogbia, gli uomini di Marcelino si sono visti raggiungere da un rigore di Aduriz.

MONTELLA RIALZA LA TESTA, SEEDORF KO – Il Siviglia di Montella rialza la testa portando via tre punti preziosi in chiave Europa League dalla trasferta di Malaga (0-1). La sfida con il fanalino di coda è stata decisa dopo appena 15′ da Correa. Torna a sognare, invece, l’Eibar che supera a sorpresa, nello scontro diretto, il Villarreal (1-0, gol di Kike al 16′) e si porta a soli 3 punti dalla zona Europa League. Infine, in coda, terza sconfitta in 4 partite per Clarence Seedorf alla guida del Deportivo La Coruna che resta penultimo dopo la sconfitta per 3-0 incassata dal Getafe.