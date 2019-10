Motivi di ordine pubblico, e il 26 ottobre non ci sarà nessun “Clasico” Barcellona-Real Madrid, la gara più importante del calcio spagnolo, tra le più attese in tutto il mondo.Lo ha deciso il Comitato di Competizione, che ha inoltre incaricato i due club di trovare un accordo sulla data del recupero, entro le 10 di lunedì 21 ottobre. Saltata anche l’ipotesi di giocare la gara a campi invertiti.

Se non dovesse arrivare nessuna intesa, sarà lo stesso Comitato a fissare il giorno in cui si disputerà il “Clasico” del girone d’andata. La decisione di rinviare il big-match tra azulgrana e blancos nasce per i timori di incidenti dopo le sentenze del “Proces”, il processo a carico dei leader catalani per i fatti che portarono alla dichiarazione unilaterale d’indipendenza della Catalogna nell’ottobre 2017.