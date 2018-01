Siviglia

– Vincenzo Montella può finalmente sorridere per la prima gioia in campionato del suo Siviglia. Fin qui vittoriosa solo in Coppa del Re, dopo due sconfitte nelle prime due uscite, la squadra andalusa nell’anticipo della 20esima giornata della Liga è passata con un rotondo 3-0 sul campo dell’Espanyol Barcellona. C’è tanta Italia in questo successo: sblocca la gara al quarto d’ora l’ex fantasista del Palermo, l’italo-argentino Franco Vazquez, che ribatte in rete da due passi dopo una splendida azione di Correa, al 34′ arriva la perla di Sarabia per il raddoppio, quindi a firmare il tris al 90′ è Luis Muriel, ex Udinese, Lecce e Sampdoria, che, partito dalla sinistra, semina il panico nella difesa catalana prima di spiazzare Lopez. Grazie a quest’affermazione ilsale a 32 punti, che valgono un virtuale quinto posto, i catalani sono fermi a quota 24, assieme al Leganes, ossia al 14esimo posto.

MONTELLA: “DOPO KO CON ALAVES SVOLTA, ORA SIAMO SQUADRA” – Dopo il colpo sul terreno dell’Atletico Madrid, in Coppa del Re, primo vero squillo di un’avventura che non è iniziata nel più semplice dei modi per l’allenatore italiano, la formazione guidata dall’Aeroplanino ha rotto dunque il ghiaccio anche in campionato. “E’ vero, è la prima vittoria in Liga ma ne abbiamo vinte altre tre in Copa del Rey e sicuramente il momento più basso è stato con l’Alaves – le parole di Montella ai microfoni di Fox Sports nel dopo gara – Lì è scattato qualcosa nella testa di tutti e la squadra adesso ha anche qualche conoscenza in più rispetto alle mie idee, quindi le cose stanno andando con più facilità con l’unione che sta crescendo. Si vede che è una squadra che ha un’idea unica e questo fa la differenza in qualsiasi squadra”. Oggi in gol Vazquez e Muriel, due talenti che Montella conosce bene per averli visti all’opera in Italia (il colombiano l’ha anche allenato ai tempi della Sampdoria) e che vuole rilanciare dopo un periodo non facile per entrambi. “Le chiavi sono sempre più di una. Loro sono giocatori importanti che dovevano sentire un po’ di fiducia, stanno facendo delle grandi prestazioni – il parere del tecnico campano – ma penso veramente possano fare molto di più per le potenzialità che hanno. Non devono accontentarsi e andare avanti attraverso il lavoro”.

“NEL CLUB C’E’ AMBIZIONE MA PURE UMILTA’, TIFOSI RISPETTOSI” – Montella si sta ambientando nella nuova città e in un calcio diverso da quello italiano. “Con la lingua va abbastanza bene: considerando che partivo da zero riesco a capire quasi tutto. Sto studiando molto ma non è facile parlare davanti alle telecamere senza essere preso in giro – ha spiegato l’ex Milan -. Sono un po’ restio in questo ma sono dentro la mentalità della società, che ha grande ambizione ma anche grande umiltà. I tifosi allo stesso modo sono molto esigenti ma sono rispettosi. Vivo la città perché mi piace camminare la sera, quindi tutto bene”. Ultima battuta sul mercato: “a me piace parlare con il mio direttore e mettere giù delle idee. Poi è sempre la società che sceglie i calciatori perché la responsabilità è sempre della società e l’allenatore deve fare l’allenatore, quindi stiamo valutando, stanno valutando e vediamo quello che succederà”.

MURIEL: “MI SERVIVA TEMPO, SENTO FIDUCIA DEL TECNICO” – “Sono contento soprattutto per la vittoria perché dopo qualche giornata senza vincere in Liga siamo tornati a fare i tre punti e siamo contenti per questo. Aspettavo tantissimo questo gol dopo la bella prestazione di Madrid, l’aver segnato mi dà tanta fiducia in questo momento”. Così Luis Muriel ai microfoni di Fox Sports dopo il 3-0 esterno del suo Siviglia, a cui ha dato il la la marcatura dell’ex Palermo Vazquez: “La cosa più importante è quando senti la fiducia da parte del nuovo staff, giochiamo rilassati e dimostriamo tutto il nostro valore”. Muriel poi fa un bilancio di questi primi mesi a Siviglia. “Serviva tempo per entrare nelle dinamiche del calcio spagnolo. Non era facile all’inizio, è un calcio molto diverso da quello italiano e ho avuto molte difficoltà a entrare nel sistema di gioco. Adesso sono contento e sto trovando la continuità di prestazioni e oggi finalmente il gol. Spero che da qui in avanti sia così sempre e, oltre alle prestazioni, spero di trovare anche i gol per ripagare la società della fiducia che ha messo in me”.

GIRONA BLOCCA ATLETICO MADRID IN CASA – E’ una settimana da dimenticare, invece, per l’Atletico Madrid che, dopo la sconfitta interna in Coppa del Re proprio col Siviglia, frena anche in campionato pareggiando 1-1 contro il Girona al Wanda Metropolitano. Griezmann porta avanti i colchoneros al 34′ sulla torre di Diego Costa, ma nella ripresa, al 28′, Portu sigla il pari. Gli uomini di Simeone sono secondi a 43 punti, +3 sul Valencia (impegnato a Las Palmas) e a otto lunghezze dal Barcellona capolista, di scena domenica a Siviglia contro il Betis, con la possibilità in caso di vittoria di volare a +11.

VILLARREAL VINCE E SI PORTA AL QUARTO POSTO – Il Villarreal supera 2-1 il Levante e si porta temporaneamente al quarto posto scavalcando il Real, impegnato domenica con il Deportivo. Padroni di casa a segno con Trigueros su rigore (26′) e poi Cheryshev (50′), per gli ospiti (al terzo ko consecutivo) penalty in pieno recupero di Roger.