Il Barcellona batte al Camp Nou il Valladolid e torna in vetta alla classifica della Liga, nell’attesa che il Granada scenda in campo giovedì (alle 21.15) sul campo di Getafe. La squadra allenata da Ernesto Valverde si è imposta 5-1, mettendo in mostra un Leo Messi davvero superlativo. L’argentino, autore di giocate sopraffine, ha anche servito a Vidal l’assist per il 2-1 al 29′ del primo tempo e al 34′ del primo tempo ha firmato personalmente su punizione il 3-1, battendo il portiere Masdip. I blaugrana erano passati in vantaggio con Lenglet dopo 2′, complice la deviazione di un difensore ospite, ma erano stati raggiunti al 15′ da Olivas, sugli sviluppi di un angolo. Al 30′ della ripresa il solito Messi ha calato il poker, mentre Suarez 2′ più tardi ha fatto cinquina. Il Barça adesso in classifica è a 22 punti, il Granada a 20, come l’Atletico Madrid, che in serata ha pareggiato con l’Alaves (1-1). I catalani, quando il quadro dell’undicesima giornata della Liga verrà completato, resteranno comunque con una partita in meno, dal momento che devono ancora giocare il ‘Clasico’ contro il Real Madrid il 18 dicembre.

Nel primo anticipo del turno infrasettimanale di Liga, i Colchoneros di Simeone non vanno oltre l’1-1 sul campo dell’Alavaes. Atletico in vantaggio al 25′ del secondo tempo grazie ad Alvaro Morata, servito da Angel Correa, ma al 38′ i padroni di casa segnano con Perez il gol del definitivo 1-1.