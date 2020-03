Messi decide su rigore, tifosi contestano il club

– Il Barcellona riparte, anche se soffrendo oltre il dovuto, e prova a lasciarsi alle spalle la sconfitta nel Clasico di domenica scorsa. I blaugrana – prossimi avversari del Napoli in Champions League, nella gara di ritorno degli ottavi – in una partita della 27esima giornata della Liga al Camp Nou piegano di misura una Real Sociedad fresca finalista di Coppa del Re e almeno per una notte tornano in testa, aspettando Betis-Real: con questo successo la squadra catalana sale a 58 punti, due in più dei blancos di Zinedine Zidane di scena domenica allo stadio Benito Villamarin di Siviglia.

A firmare il successo degli uomini di Quique Setien sulla formazione di San Sebastian è stato Leo Messi, che ha trasformato a dieci minuti dallo scadere un calcio di rigore piuttosto discusso, concesso dall’arbitro Juan Martinez Munuera con l’ausilio della Var, per un fallo di mani di Le Normand nell’area basca: dal dischetto il campione argentino non ha lasciato scampo al portiere Remiro, che pure aveva intuito la traiettoria. Nonostante la vittoria e il ritrovato primo posto provvisorio in classifica, l’atmosfera a Barcellona resta pesante: nuova pañolada dei tifosi per contestare la società guidata da Josep Maria Bartomeu.

Siviglia indenne a Madrid: 2-2 con l’Atletico

Finisce 2-2 invece al Wanda Metropolitano lo scontro diretto in chiave Champions fra l’Atletico Madrid e il Siviglia, prossimo avversario della Roma in Europa League (appuntamento giovedì per l’andata degli ottavi di finale). Si decide tutto in un primo tempo scintillante, con 4 gol in meno di mezz’ora. Al 19′ entrata a vuoto di Savic, De Jong ringrazia e batte Oblak a tu per tu. I colchoneros la ribaltano fra il 32′ e il 36′, con Morata che realizza dal dischetto dopo un mani di Diego Carlos e Joao Felix che incrocia dalla destra dopo una percussione centrale di Koke. Nel recupero del primo tempo altro rigore, stavolta per la squadra di Lopetegui: fallo di Trippier su Ocampos, l’ex Milan e Genoa non sbaglia dagli undici metri. Il risultato non cambia più, il Siviglia resta terzo con 47 punti, l’Atletico rimane due punti più indietro, insieme al Getafe (in campo contro il Celta Vigo nel match che chiude il programma del sabato).

Colpo Maiorca in casa dell’Eibar

Nel primo anticipo il Maiorca ha espugnato Eibar. La squadra delle Baleari, ora a 25 punti, si è imposta, all’Estadio Municipal de Ipurua, per 2-1: a segno per gli ospiti Daniel Rodriguez e il giovane giapponese Takefusa Kubo, inutile, ai fini del punteggio, il gol siglato negli ultimi minuti da Pedro Bigas per i padroni di casa, fermi a quota 27.