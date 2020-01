Ha vinto 7 gare su 10 ed è arrivato a 612 gol con il Barça

– Leo Messi aggiunge un altro record alla sua straordinaria carriera. In serata l’argentino, grazie alla doppietta realizzata in Coppa del Re contro il Leganes (5-0 il finale), ha festeggiato le 500 vittorie, in 710 partite, con la maglia del Barcellona in tutte le competizioni. La ‘Pulce’ ha contribuito al facile successo segnando prima su assist di De Jong e poi su suggerimento di Rakitic.

Messi, oltre a 500 vittorie, vanta finora 131 pareggi e 79 sconfitte. In pratica ha vinto 7 partite su 10 giocate da quando debuttò il 16 ottobre 2004 contro Espanyol, a soli 17 anni. Messi ha festeggiato 349 vittorie nella Liga, 83 in Champions, 51 in Coppa del Re, 9 nella Supercoppa spagnola, 5 nel Mondiale per club e 3 nella Supercoppa europea. Messi ha vinto al Camp Nou 285 delle 348 partite giocate, vale a dire 81 sfide su 100. Con i due gol al Leganés, ha già messo assieme un totale di 612 reti con il Barca.