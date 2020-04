Nessuna richiesta, un’iniziativa spontanea. Secondo quanto scrive il sito del quotidiano madrileno As, Luis Enrique avrebbe comunicato alla federcalcio la decisione di tagliarsi lo stipendio da commissario tecnico della Spagna del 25%. L’ex allenatore della Roma, tornato alla guida delle Furie Rosse a novembre dello scorso anno, rinuncia a 1,5 milioni di euro, una decisione nata per venire incontro alle perdite economiche che tutte le Federazioni stanno subendo a causa dello stop delle attività e in particolare per il rinvio di un anno di Euro2020.