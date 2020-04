Barcellona

Barcellona contrario al protocollo per ritorno in campo

Un piano in diversi punti per la ripresa degli allenamenti a partire dal 4 maggio (anche se la Liga non ha fissato ufficialmente alcuna data), con controlli medici, lavori in gruppi ristretti, ritiri chiusi: non è il protocollo della serie A, ma anche la Spagna programma il suo ritorno in campo, provocando però forti perplessità del, capolista del campionato. A rivelare il piano che i medici sociali discutono nelle prossime ore, e martedì poi sottoposto al vaglio di tecnici e capitani in una riunione, è ‘Mundo Deportivo’. Quattro le fasi previste: controlli medici, allenamenti individuali, allenamenti a gruppi di non più di otto giocatori, allenamenti collettivi. Costanti i tamponi, ritiri chiusi di 15 giorni nei centri sportivi o in alberghi, docce a casa per tutta la prima fase.

Il protocollo è già in mano ai club della Liga, e il Barcellona ha lasciato filtrare tutte i propri dubbi riguardo alla tempistica e alle modalità per la ripresa: il protocollo, così com’è, sarebbe di difficile applicazione e si preferirebbe aspettare ancora un po’ per ridurre il rischio di contagio. Troppa fretta di tornare a giocare, in sostanza, a discapito degli allenamenti con conseguenti rischi di infortuni, e poi polemiche per l’alto numero di tamponi ai giocatori che passerebbero per privilegiati. Fra l’altro i blaugrana si sarebbero detti già contrari all’ipotesi di rimanere confinati per 15 giorni alla Ciutat Esportiva. Il tecnico Quique Setien e il capitano Busquets hanno già messo per iscritto le loro obiezioni, e secondo ‘Mundo Deporivo’ sono pronti a far opposizione nella riunione prevista tra capitani, tecnici e dirigenti della Liga.

Real valuta di giocare al ‘Di Stefano’

I dirigenti del Real Madrid starebbero valutando la possibilità di cambiare stadio per disputare le rimanenti partite della Liga spagnola. Lo riporta lo spagnolo Okdiario. L’idea del club merengues sarebbe quella di scendere in campo allo stadio “Alfredo di Stéfano”, un impianto situato nella “Ciudad Deportiva di Valdebebas” e che è usato per le partite del Real Madrid Castilla, la seconda squadra del club madridista. Se la stagione dovesse proseguire, gli incontri saranno giocati senza il pubblico in tribuna, eventualità che ha portato il Real Madrid a pensare alla possibilità di giocare al “Di Stéfano” e ad accelerare così i lavori di riqualificazione del Santiago Bernabéu.