Problemi di orario

– Un intreccio ulteriore in una lotta di potere senza fine. La Lega spagnola ha dichiarato che prenderà in considerazione di intraprendere un’azione legale contro la decisione della Federazione di rimandare il ‘Clasico’ tra Barcellona e Real Madrid al 18 dicembre, un mercoledì. La partita era inizialmente prevista per sabato, ma è stata rinviata a causa delle manifestazioni dei separatisti catalani. Ricordiamo che in Spagna la Lega gestisce le prime due divisioni di calcio del paese, mentre la Federazione controlla i regolamenti e le partite per le partite professionistiche e amatoriali.

La partita di sabato prossimo si sarebbe giocata alle 13,00 ora locale, una fascia oraria che favorisce il pubblico asiatico. Se giocato a metà settimana, per esempio proprio mercoledì 18 dicembre, molto probabilmente la partita dovrà iniziare di notte, creando problemi al campionato nel rispettare i contratti con i detentori dei diritti. La disputa sul ‘Clasico’ aggiunge tensione al rapporto tra la Lega e la Federazione spagnola. Il presidente della Lega Javier Tebas e il capo della federazione Luis Rubiales recentemente sono stati infatti in contrasto riguardo diverse questioni. Una di queste è il tentativo della Lega di giocare una partita della stagione regolare negli Stati Uniti, qualcosa che la Federazione deve ancora approvare.

Lega, ipotesi di azioni legali

La Lega ha fatto sapere che sta studiando quali azioni legali potrà intraprendere per impedire che Barcellona-Real Madrid venga giocata il 18 dicembre. Ha detto inoltre che prenderà una decisione dopo aver ottenuto l’accesso ai rapporti e ai documenti che la Federazione ha utilizzato per apportare la modifica. In un primo momento, la proposta della Lega vedeva il ‘Clasico’ spostato da Barcellona a Madrid, con la partita di ritorno a Barcellona. Ma il comitato delle competizioni della Federazione ha respinto quell’ipotesi, dicendo che era contro le sue regole. La Federazione aveva chiesto ai club di proporre una nuova data dopo aver concordato che sabato non era sicuro giocare.