Vincono Siviglia e Alaves, Betis ko

– Basta un sigillo di Alvaro Morata all’Atletico Madrid per iniziare con una vittoria la nuova stagione della Liga e non perdere terreno dal Real. I Colchoneros si impongono 1-0 contro il Getafe, grazie al colpo di testa decisivo dell’ex Juventus, imbeccato al 23′ da un cross di Trippier. La sfida si innervosisce e tra il 38′ e il 42′ entrambe le squadre restano in dieci uomini per le espulsioni di Molina e Lodi. Nella ripresa il risultato non cambia.

Nelle altre sfide di giornata parte col piede giusto il nuovo Siviglia targato Monchi-Lopetegui, che passa sul campo dell’Espanyol per 2-0: al 44′ va a segno l’ex Real Reguilon, nel finale il raddoppio di Nolito che, servito in area direttamente da fallo laterale, si accentra e di destro insacca. Il colpo di testa di Joselu sull’angolo battuto da Vidal decide al 54′ la sfida del Mendizorrotza: successo Alaves sul Levante per 1-0. Falsa partenza infine per il Betis, che cede per 2-1 al Valladolid. Andalusi in dieci dopo appena 8 minuti per il rosso a Robles, Guardiola porta avanti gli ospiti al 63′, Loren pareggia cinque minuti dopo ma all’89’ Plano firma il successo dell’undici di Sergio.