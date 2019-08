Arbitro del Germania-Brasile 7-1 e del morso di Suarez a Chiellini

– Ha fischiato in tre edizioni della Coppa del Mondo di calcio, ora proverà ad arrivare ai vertici anche in panchina. Marco Rodríguez, 45 anni, ex arbitro professionista messicano, conosciuto anche come Chiquimarco, diventerà il nuovo allenatore del CF Salamanca UDS, squadra che milita nella seconda divisione spagnola. A confermarlo è stato lo stesso Rodríguez sui suoi social network dopo i problemi che ha avuto il precedente allenatore della squadra, José Luis Trejo, la cui licenza tecnica non è stata convalidata dalla FFEF.

Rodriguez ha iniziato la sua carriera come arbitro nel 1995 e si è ritirato nel 2014, in coincidenza con la Coppa del Mondo in Brasile che alla fine ha incoronato la Germania, dopo aver diretto incontri anche nelle due edizioni precedenti, nel 2010 e 2006. Proprio per la rassegna iridata del 2014 è comunque ricordato l’ex arbitro messicano: l’ultima delle partite che ha diretto è stata la famosa vittoria per 7-1 della Germania sul Brasile padrone di casa nelle semifinali del Mondiale, ma lo stesso Rodriguez era il direttore di gare anche del match tra Uruguay e Italia, nel corso del quale si è verificato il noto episodio del morso di Luis Suarez a Giorgio Chiellini.

“Aspiro alla Champions e alla Nazionale messicana”

Dopo aver terminato la carriera arbitrale, Rodriguez ha iniziato a seguire il corso allenatori per fare un giorno il salto in panchina e ha anche collaborato con il canale sportivo spagnolo Gol. “È lì che mi sono preparato, ho conseguito il titolo, ho frequentato un master in Spagna, ho preso le licenze Uefa e ora si apre questa opportunità, che è la grande opportunità che avevo chiesto. Ho lavorato per anni per non chiudermi nessuna porta, incluso un titolo Uefa, aspiro alla Champions, e non ci sono limiti amministrativi che mi impediscono di raggiungere questi scenari. Una volta ho detto che avrei allenato la Nazionale messicana. Vado per fare tutto”, ha spiegato prima di partire per la Spagna. Rodriguez, visto il suo passato di fischietto, ha sottolineato inoltre che avrà il massimo rispetto per loro: “Voglio che il mio stile di allenatore sia di rispettare gli arbitri anche se si sbagliano”.