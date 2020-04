“Cristallizzare la classifica? Non spetta solo alla federazione decidere”

– Il Valencia non ci sta. Nei giorni scorsi la federcalcio spagnola ha annunciato che, nel caso non ci fossero le condizioni di far ripartire la Liga, le posizioni di classifica sarebbero cristallizzate con l’ammissione alla Champions delle prime 4 e, all’Europa League, delle squadre al 5° e al 6° posto con la finalista della Coppa del Re, l’Athletic Bilbao, preferita alla settima classificata in campionato, proprio il Valencia, per occupare la terza casella a disposizione.

Per questo il club ha deciso di inviare una lettera di protesta all’Uefa “Se si decide che non c’è un campione, una retrocessione o una promozione, come potremo decidere se una squadra arriverà quarta o quinta?”, si è chiesto il direttore della comunicazione del club iberico, Roman Bellver. Il Valencia, al momento dello stop era a 4 lunghezze dal 4° posto, quindi ancora in piena corsa anche per l’ammissione alla prossima Champions. Per questo la società spagnola contesta la validità legale dell’eventuale decisione della federazione: “La Rfef non può validare unilateralmente la classifica. Questa decisione appartiene alla Lega in una commissione mista con la federazione spagnola. Inoltre, si tratta di una situazione eccezionale, che non è prevista da alcun regolamento”.