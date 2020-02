Barcellona temporaneamente a -6

Un gol di Karim Benzema all’11’ del secondo tempo regala al Real il derby di Madrid. Nel big match della 22ma giornata di Liga disputato in un ‘Bernabeu’ gremito (oltre 77mila spettatori), i Blancos hanno la meglio sull’Atletico Madrid grazie al gol dell’attaccante francese su assist di Mendy.

Si rivelano azzeccate le scelte di Zidane che ha schierato un centrocampo di altissima qualità (Modric, Isco, Valverde, Kroos e Casemiro) sovrastando tecnicamente e fisicamente l’Atletico. Grazie a questo successo, il Real vola a 49 punti in classifica, a +6 sul Bercellona secondo che giocherà domenica sera al Camp Nou contro il Levante. Perdono sempre più terreno invece i colchoneros, quarti a 36 con il Getafe, ma che ora rischiano il sorpasso da Real Sociedad e Valencia, appaiate a 34. Nel primo anticipo vittoria in rimonta per 2-1 del Granada in casa contro l’Espanyol. La formazione guidata da Diego Martinez, dopo esser passata in svantaggio a causa della rete siglata su calcio di rigore al 27′ da De Tomas, ribalta il punteggio grazie ai gol messi a segno da Darwin Machis (38′) e Fernandez (46′). Con questo successo il Granada sale a quota 30 punti, mentre l’Espanyol resta inchiodato all’ultimo posto con 15 punti.