Delude l’Atletico Madrid, ora quarto

– Un gol di Nacho a 12′ dalla fine regala al Real Madrid la vittoria e la vetta solitaria in testa alla Liga. Soffre la squadra di Zinedine Zidane a Valladolid, ma alla fine le merengues portano a casa per 1-0 il posticipo della 21/a giornata del campionato spagnolo e staccano il Barcellona, caduto ieri a Valencia per 2-0. Senza Vinicius e Bale, i Blancos, pur tenendo sempre in mano il pallino del gioco, faticano in maniera incredibile a creare occasioni da gol. Poi nel finale il colpo di testa del difensore, su assist di Kroos, che regala i tre punti agli ospiti. Ad aiutare gli uomini di Zidane ci ha pensato poi il var che annulla per fuorigioco all’86’ il possibile pareggio di Sergi Guardiola.

Dopo la sconfitta con l’Eibar, l’Atletico Madrid delude in casa contro il Leganes fanalino di coda: 0-0 il finale al Wanda Metropolitano, i colchoneros sono ora quarti a pari punti col Getafe che ha superato 1-0 il Betis Siviglia. La vittoria, fra le mura amiche, è arrivata soltanto nei minuti finali. Dopo una partita tirata, i padroni di casa sono riusciti a conquistare i tre punti all’89’, grazie al rigore trasformato Angel Rodriguez Diaz. Torna al successo la Real Sociedad e lo fa superando con un netto 3-0 il Maiorca. La squadra allenata da Imanol Alguacil non vinceva dallo scorso 22 dicembre. Ad aprire le marcature Isak, al minuto 46, con un tap-in sotto porta. Il raddoppio arriva dodici giri d’orologio più tardi con l’autorete di Gamez, mentre la definitiva rete del tris è stata messa a segno all’82’ da Portu, abile a sfruttare una respinta sbagliata del portiere avversario. Finsce 0-0 lo scontro salvezza Celta Vigo-Eibar. I padroni di casa continuano l’astinenza dai tre punti, che dura dal 24 novembre (3-1 sul campo del Villarreal).