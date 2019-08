– Il Real Madrid frena. Nella seconda giornata della Liga i Blancos di Zinedine Zidane non vanno oltre l’1-1 nella gara casalinga contro il Valladolid. Il tecnico francese conferma tra i titolari Bale e rilancia James Rodriguez, entrambi al centro di continue voci di mercato. L’inizio delle merengues è propositivo: il Real appare subito padrone del campo e colleziona molte conclusioni verso la porta avversaria, senza però riuscire a centrare il bersaglio grosso.Nella ripresa Vinicius prende il posto di James, applaudito dal pubblico del Bernabeu, e a frenare i Blancos è la traversa colpita da Jovic. Quando le speranze di conquistare i tre punti iniziano ad affievolirsi, ecco che all 82′ Benzema sblocca il risultato con un tiro chirurgico dal limite dell’area. Gli uomini di Zidane sembrano avere la vittoria in tasca, ma all’88’ arriva la beffa: Sergi Guardiola finalizza al meglio una buona ripartenza e batte Courtois per il definitivo 1-1. Nell’altra gara del pomeriggio pareggio a reti inviolate tra Osasuna ed Eibar.