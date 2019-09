Il Real Madrid è solo al comando della Liga. I blancos battono 2-0 l’Osasuna e lo fanno con le reti dei due gioielli brasiliani voluti da Florentino Perez, Vinicius e Rodrygo. Il primo fa esplodere il Bernabeu al 36′, con uno strepitoso destro a giro da fuori che si insacca sotto l’incrocio. Al 72′ Rodrygo, entrato da poco proprio per Vinicius, fa un gran numero sulla destra e la piazza sul palo più lontano per il 2-0 che chiude i conti. E sabato, al Wanda Metropolitano, sarà derby contro l’Atletico, che passa con autorità a Maiorca 0-2. Sfuma ancora il primo successo per Celades sulla panchina del Valencia: al Mestalla il Getafe passa in vantaggio già al primo minuto con Mata, una doppietta di Maxi Gomez e il gol di Lee Kangin la ribaltano ma nella ripresa, fra il 31′ e il 34′, Jason e Angel firmano la rimonta madrilena per il 3-3 finale.

RISULTATI 6^ GIORNATA

MARTEDI’

Valladolid – Granada 1-1

Real Betis – Levante 3-1

Barcellona – Villarreal 2-1

MERCOLEDI’

Leganes – Athletic Bilbao 1-1

Maiorca – Atletico Madrid 0-2

Valencia – Getafe 3-3

Real Madrid – Osasuna 2-0

GIOVEDI’

Eibar – Siviglia ore 19

Celta Vigo – Espanyol ore 20

Real Sociedad – Alaves ore 21

CLASSIFICA: Real Madrid 14 punti; Atletico Madrid 13; Athletic Bilbao 12; Granada 11; Barcellona, Real Sociedad, Siviglia 10; Villarreal, Real Betis 8; Levante, Getafe, Osasuna 7; Valladolid, Valencia 6; Alaves, Celta 5; Maiorca, Espanyol 4; Eibar, Leganes 2.