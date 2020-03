Le altre

– Dura pochissimo la permanenza del Real Madrid in testa alla Liga. Dopo aver vinto il Clasico, la formazione di Zinedine Zidane cede in casa del Betis Siviglia (2-1), complice un gol di un prodotto della cantera del Barcellona, Cristian Tello, vecchio pupillo di Pep Guardiola. Grazie alla zampata dell’esterno, i blaugrana tornano in vetta a +2 sul Real. Sidnei apre le marcature al 40′ con una sassata sotto la traversa mentre tutti attendevano un fischio per un possibile rigore per il Betis, pareggio ospite proprio dal dischetto con Benzema per atterramento di Marcelo. A 8′ dalla fine la rete decisiva, con Guardado che scatena Tello centralmente: destro rasoterra sull’uscita di Courtois.

Nelle altre gare, vittorie di misura per Osasuna (1-0 sull’Espanyol, gol di Torres su rigore) e per il Leganes, corsaro in casa del Villarreal: 1-2 il finale, vantaggio dei padroni di casa firmato da Moreno e ribaltone con la doppietta di Oscar nella ripresa. Successo preziosissimo per il Leganes che si rimette pienamente in corsa per la salvezza, salendo a -3 dal Celta diciassettesimo. Athletic Bilbao a valanga sul Valladolid (1-4) con i gol di Lopez, Garcia, Williams e Cordoba. Pareggiano 1-1 Levante e Granada, reti di Roger e dell’ex Udinese Machis.