Le altre

– Inatteso passo falso interno per il Real Madrid, che al Bernabeu si fa fermare sul 2-2 dal Celta Vigo e allunga di un solo punto rispetto al Barcellona secondo. Smolov porta in vantaggio i galiziani in avvio di primo tempo, i ragazzi di Zidane sembrano piazzare il colpo decisivo a inizio ripresa: pareggio di Kroos con un bel sinistro su invito di Marcelo dal fondo, raddoppio di Sergio Ramos su calcio di rigore. A 5′ dalla fine, però, il Celta trova la rete del definitivo 2-2 con un assist geniale di Denis Suarez, che fa un favore alla sua ex squadra, il Barcellona, per il taglio di Santi Mina, che non sbaglia davanti al portiere.

Vanno a segno due vecchie conoscenze del calcio italiano (e del Milan) per il Siviglia ma gli andalusi non riescono ad andare oltre il 2-2 contro un Espanyol ridotto in dieci nell’ultima mezz’ora per l’espulsione di Sanchez: apre Ocampos al quarto d’ora per i padroni di casa, ribaltone catalano firmato da Embarba e Wu Lei, a 10′ dalla fine è Suso a trovare il 2-2 con un sinistro rasoterra che pesca l’angolino. Il pareggio permette al Siviglia di agganciare l’Atletico Madrid al quarto posto, mancato l’aggancio al Getafe che rimane terzo con due punti di vantaggio. L’Osasuna sbanca Bilbao con un gol di Oier alla mezz’ora, pareggio a reti bianche tra Leganes e Betis.