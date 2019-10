Il Barcellona colleziona la terza vittoria di fila nella Liga in casa dell’Eibar e vola momentaneamente in testa alla classifica. Tutto facile per i rivali in Champions dell’Inter che sono passati in vantaggio già al 13′ con Griezmann che, smarcato in verticale dal Lenglet, ha approfittato di un buco sulla sinistra per presentarsi da solo in area e battere Dmitrovic sul primo palo. Nella ripresa l’ex Atletico fa da assist-man per il raddoppio di Messi (58′) mentre 8′ dopo cala il tris Luis Suarez che, a porta vuota, insacca su gentile omaggio dello stesso Messi. In campo si è rivisto, schierato nell’undici titolare, Umtiti che non giocava una partita ufficiale dalla gara contro il Getafe dello scorso 12 maggio. Mercoledì il Barça sarà impegnato a Praga contro lo Slavia.

L’Atletico Madrid invece pareggia 1-1 contro il Valencia. Gli uomini del “Cholo” Simeone erano passati in vantaggio, grazie a un rigore realizzato da Diego Costa, al 36′ del primo tempo ma il Valencia ha ripreso la gara all’82’. Per i “Colchoneros” si tratta del terzo pareggio consecutivo, che vuol dire il quarto posto in classifica, con 16 punti, a tre distanze dal Barcellona.