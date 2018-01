L’Alaves accarezza l’impresa per oltre 70 minuti, poi salgono in cattedra i soliti noti e il Barcellona vince ancora. Al Camp Nou, nel giorno del debutto di Coutinho da titolare, i blaugrana vanno sotto al 23′, colpiti da Guidetti in contropiede. Nella ripresa, al 27′, Luis Suarez pareggia i conti dopo un’azione travolgente di Iniesta sulla destra, mentre a sei minuti dal termine Messi completa la rimonta con un calcio di punizione sotto la traversa. Barça a quota 57, a +11 sull’Atletico Madrid che comunque, sia pure a distanza, tiene il passo. Il Las Palmas resiste un’ora al Wanda Metropolitano prima di crollare sotto i colpi di Griezmann, Torres e Thomas per il 3-0 finale dei colchoneros.

Sfuma al 93′ la seconda vittoria di fila in Liga per il Siviglia di Vincenzo Montella. Avanti al 72′ grazie a un gol di tacco dell’ex Samp Muriel, gli andalusi subiscono l’1-1 del Getafe in pieno recupero, complice un’uscita infelice del portiere Rico. Il quarto posto occupato dal Real Madrid – che però ha una gara in meno – resta distante cinque lunghezze, col Villarreal sempre di mezzo.

RISULTATI 21^ GIORNATA

VENERDI’

Athletic Bilbao – Eibar 1-1

SABATO

Dep. La Coruna – Levante 2-2

Valencia – Real Madrid 1-4

Malaga – Girona 0-0

Villarreal – Real Sociedad 4-2

DOMENICA

Leganes – Espanyol 3-2

Atletico Madrid – Las Palmas 3-0

Siviglia – Getafe 1-1

Barcellona – Alaves 2-1

LUNEDI’

Celta Vigo – Real Betis ore 21