MADRID – Con due gol a cavallo tra il primo e il secondo tempo, il Barcellona passa sul campo del Getafe e si porta, momentaneamente, a -1 dal Real Madrid capolista, impegnato alle 21 nel derby con l’Atletico. Pur senza Senza Messi, Fati e Dembelé, i catalani sono passati al 41′ con un pallonetto di Suarez, direttamente su rilancio di ter Stegen, e hanno chiuso i conti al 49′ con Firpo. L’unica brutta notizia per Valverde è l’espulsione all’82’ di Lenglet che, così, dovrà saltare la prossima sfida, con il Siviglia. Con questo risultato i blaugrana scavalcano in classifica l’Athletic Bilbao che ha rimediato la prima sconfitta in campionato facendosi sorprendere in casa (0-1) dal Valencia. Ha deciso il match un gol al 27′ Cheryshev su assist di Torres.

