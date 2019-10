Liga

Atletico stoppato sullo 0-0 a Valladolid

– Quattro schiaffi rifilati al Siviglia per lanciarsi all’inseguimento del Real Madrid. Sono quelli con cui il Barcellona al Camp Nou si è sbarazzato della formazione andalusa nel testa a testa che ha concluso l’ottava giornata dellaspagnola, salendo così a 16 punti, in seconda posizione solitaria, due lunghezze dietro i blancos di Zinedine Zidane, al comando a quota 18 dopo il 4-2 ai danni del Granada sabato. I blaugrana hanno in pratica chiuso il discorso con otto minuti di fuoco a cavallo della mezz’ora del primo tempo: Luis Suarez in acrobazia ha sbloccato il match al 27′, cinque giri di lancette dopo ha raddoppiato Arturo Vidal, con terza rete subito (35′) ad opera di Dembelè. A fissare il definitivo 4-0 anche la firma di Leo Messi su punizione (78′), per il suo primo centro in campionato. Unica nota stonata per gli uomini di Valverde i cartellini rossi rimediati nel finale da Araujo (87′) e Dembelè (88′).

Secondo pareggio consecutivo per l’Atletico Madrid, fermato sul campo del Valladolid sullo 0-0. Gli uomini di Diego Simeone, avversari della Juventus in Champions League, vanno ora a 15 punti, a tre lunghezze di distanza dal Real Madrid, cedendo la seconda poltrona al Barcellona. I padroni di casa hanno anche sciupato un rigore, calciato in curva da Sandro Ramirez, al 36′.

Scivolone interno Real Sociedad, Bilbao ko

Vittoria esterna del Getafe per 2-1 sul campo della Real Sociedad. La gara sembrava in discesa per i padroni di casa che dopo 5′ erano andati in vantaggio con Merino. Al 53′ probabilmente l’episodio che cambia l’inerzia a favore del Getafe, l’espulsione del biancazzurro Llorente. Gli ospiti la ribaltano con i gol di Mata (69′) e Maksimovic all’89’. Il Getafe si porta così a 10 punti in classifica lasciandosi alle spalle le zone calde della classifica. Con un gol di testa di Iago Aspas, al 74′, il Celta si è imposto per 1-0 sull’Athletic Bilbao. Con questo successo la squadra di Vigo si porta a quota 9 punti, restano a 12 i baschi. Nel primo match del programma domenicale grazie alle reti di Budimir e Sevilla il Maiorca ha battuto per 2-0 l’Espanyol, scavalcandolo e relegandolo al penultimo posto.