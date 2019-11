– Pareggia l’Atletico Madrid, perde il Barcellona. Sabato difficile per le grandi di Spagna: i blaugrana cadono nel pomeriggio in casa del Levante, più complicato l’impegno della formazione di Diego Pablo Simeone, che ottiene un buon pari in casa del Siviglia.

La giornata era stata aperta dal successo esterno del Valencia: vantaggio Espanyol firmato su calcio di rigore da Roca per mani di Kondogbia, nella ripresa pareggia Parejo, ancora sul dischetto, prima del gol di Maxi Gomez a 10′ dalla fine. Il Barcellona si illude di avere vita facile con la rete del solito Messi su penalty, ma i catalani perdono Suarez per un problema al polpaccio. Nella ripresa, in sette minuti, Campana, Mayoral e Radoja ribaltano il punteggio. L’ex Palermo Franco Vazquez apre le danze al 28′ in Siviglia-Atletico Madrid, risponde Morata al 60′, Diego Costa sbaglia il rigore della vittoria poco più tardi.