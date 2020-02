Pari Siviglia, il Getafe lo aggancia

– Il Barcellona vince nel posticipo della 22/a giornata della Liga spagnola e resta in scia del Real Madrid che nell’anticipo di ieri ha battuto l’Atletico Madrid di Simeone. Al Camp Nou è Ansu Fati, il giovanissimo attaccante guineano, a prendersi la scena con una doppietta che stende il Levante. Finisce 2-1 per i blaugrana che passano in vantaggio alla mezz’ora con l’enfant prodige, classe 2002, che infila Fernandez Abarisketa facendogli passare il pallone tra le gambe. La doppietta, la prima in Liga, un minuto più tardi sempre su assist di Messi, sempre col pallone tra le gambe dell’estremo difensore ospite. La stellina blaugrana va a un passo dalla tripletta al 36′ quando colpisce la traversa. In pieno recupero la rete di Rochina che rende meno amara la sconfitta ospite.

Solo 1-1 al “Ramón Sánchez-Pizjuán” per il Siviglia che viene fermato dall’Alaves. Succede tutto in sette minuti, tra il 70′ e il 77′. Gli ospiti passano in vantaggio con Joselu, mentre gli andalusi pareggiano grazie al rigore realizzato da Ocampos. Da segnalare l’esordio dell’ex milanista Suso, entrato a inizio ripresa per Nolito. Il Siviglia non riesce a completare la rimonta e condivide così il terzo posto insieme al Getafe. Gli Azulones sbancano il “San Mames” di Bilbao battendo l’Athletic per 2-0. Per la squadra allenata da Bordalas un gol per tempo: Suarez e Mata su rigore.

Ok il Villarreal, pari Eibar-Osasuna

Vince in casa il Villarreal per 3-1 contro l’Osasuna. Il neoacquisto Alcalcer sblocca la partita sul finire di primo tempo. Poi nella ripresa, pareggia subito Aridane Hernandez di testa, ma ci pensa Pena a riportare il “Sottomarino giallo” avanti. Al 60′ il rigore trasfromato da Cazorla chiude il match. Villarreal sale al settimo posto, mentre l’Osasuna rimane undicesimo. Finisce in parità, invece, la gara fra l’Eibar e il Betis. Si decide tutto nel primo quarto d’ora: splendido il sinistro da fuori con cui Fekir porta avanti gli andalusi, poi Orellana sigla il definitivo 1-1 dal dischetto. Il Leganes batte la Real Sociedad in casa, per 2-1, e lascia la ultima posizione della Liga.