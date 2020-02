La richiesta è di 100 milioni, ma si tratta

– Dalle stalle alle stelle. Solo sette anni fa, il Malaga raggiungeva i quarti di finale di Champions League, mentre oggi milita nella seconda divisione spagnola, e rischia anche una nuova retrocessione. Quindi, dopo 10 anni, il presidente Al Thani vuole cedere società e una discussione per questa operazione è già stata avviata con un gruppo di imprenditori americani legato a George Clooney, celebre stella di Hollywood.

La notizia arriva direttamente dalla Spagna. Lo sceicco Al Thani ha smesso di investire come nel passato e attualmente la squadra guidata Sergio Pellicer naviga in brutte acque, anche dal punto di vista economico. Da qui la disponibilità a vendere: stando alle parole di Antonio Aguilera, il presidente del gruppo degli azionisti di minoranza del Malaga, una casa di produzione americana vicina a Clooney vorrebbe acquistare il club. La richiesta è di 100 milioni, ma le parti devono ancora sedersi al tavolo delle trattative. “In città c’è un importante gruppo di produttori di cinema e tv – ha detto Aguilera -, che vorrebbero rendere Malaga una specie di Hollywood europea. Stanno girando alcune serie dal grandissimo potenziale economico e ora stanno negoziando per acquistare il club. Tuttavia, nessuno è disposto ad accontentare la richiesta folle di Al Thani di 100 milioni: lui sa che il consorzio può anche offrire di più. Ora stanno negoziando, ha chiamato il gruppo di imprenditori americani per aprire la trattativa”, ha concluso Aguilera.