Non si calmano le acque in casa Barcellona. Dopo l’incontro di ieri con i quattro senatori dello spogliatoio (Messi, Piquè, Busquets e Sergi Roberto) e successivamente con Quique Setien, il presidente del club, Josep María Bartomeu ha convocato una riunione d’urgenza della “Comisión Delegada”, una sorta di direttivo alla quale parteciperanno i quattro vicepresidenti, la segreteria della giunta (convocata per venerdì 21 prima che scoppiasse il Barçagate), e il CEO del club, Oscar Grau. Lo riporta il sito del quotidiano catalano “Sport” precisando che il motivo della riunione, ovviamente, riguarda i presunti contratti con la I3 Venture per creare flussi di opinione sui social e, attraverso una serie di account fittizi su Twitter e Facebook, attaccare personaggi ‘scomodi’ per la dirigenza promuovendo al contempo l’immagine della giunta direttiva, a partire da Bartomeu.

Dunque è pieno Barçagate, anche perchè alcuni organi di informazioni spagnoli parlano di prime dimissioni da parte dei massimi dirigenti della società azulgrana.