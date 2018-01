La Real Sociedad mette paura al Barcellona per una quarantina di minuti, poi sale in cattedra il Luis Sanchez e i blaugrana ribaltano la gara. L’Anoeta, spesso fatale al Barça, spinge la Real Sociedad che al 34′ è avanti 2-0 con le reti di Willian Josè e Juanmi. Ma cinque minuti dopo Paulinho rimette in corsa i suoi e nella ripresa si scatena Luis Suarez, che prima firma il pari (5′) e poi il gol del sorpasso (26′). A scacciare definitivamente i fantasmi della prima sconfitt stagionale, a cinque minuti dalla fine, ci pensa con una magistrale punizione Messi per il definitivo 4-2 che permette al Barcellona di restare al comando della Liga a +9 sull’Atletico Madrid.

Finisce 1-1 fra Espanyol e Athletic Bilbao: si decide tutto fra il 29′ e il 35′, col vantaggio dei catalani firmato da Moreno e il pari di Inaki Williams.

Intanto non decolla minimamente l’avventura di Vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia. Due partite e due sconfitte. Questo il bilancio in Liga del tecnico italiano alla guida degli andalusi. Dopo il brutto ko nel derby, il Siviglia esce battuti anche dalla trasferta di Vitoria contro l’Alaves, che si impone di misura grazie alla rete di Manu Garcia al 7′ della ripresa. I baschi hanno giocato in dieci dall’83’ per l’espulsione di Duarte ma il Siviglia, scavalcato dal Villarreal e a -3 dal quarto posto occupato dal Real Madrid, non è riuscito ad acciuffare il pari. “Una sconfitta molto fastidiosa. Sicuramente potevamo fare meglio nella prima parte e dobbiamo migliorare la velocità di gioco – l’analisi di Montella-. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare e non siamo stati nè bravi nè fortunati. Il ritmo è un pò calato per le tante interruzioni ma non può essere una scusante bisogna lavorare duro e velocemente per cambiare le cose”.

RISULTATI 19^ GIORNATA

VENERDI’

Getafe – Malaga 1-0

SABATO

Girona – Las Palmas 6-0

Real Madrid – Villarreal 0-1

Eibar – Atletico Madrid 0-1

Dep.La Coruna – Valencia 1-2

DOMENICA

Levante – Celta Vigo 0-1

Alaves – Siviglia 1-0

Espanyol – Athletic Bilbao 1-1

Real Sociedad – Barcellona 2-4

LUNEDI’

Real Betis – Leganes ore 21