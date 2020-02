Doppietta di Isak, Marcelo fa 1-3

– Continuano le clamorose eliminazioni in Coppa del Re di Spagna. Dopo Valencia e Villarreal, eliminate rispettivamente da Granada e Mirandes, è uscito di scena a sorpresa anche il Real Madrid che si è fatto sorprendere (3-4) al Santiago Bernabeu dalla Real Sociedad. Gli uomini di Zidane sono andati sotto al 22′, trafitti da Odegaard, talento di proprietà dei blancos, che ha ripreso una corta respinta di Areola dopo un tiro di Isak. Gli ospiti hanno mancato l’immediato raddoppio con lo stesso Isak e nel finale di tempo hanno rischiato di essere raggiunti da James e Sergio Ramos (traversa di testa).

La Real Sociedad non si è spaventata, ha replicato colpo su colpo, e in avvio di ripresa ha, di fatto, piazzato un micidiale uno-due con Isak. Il 20enne attaccante svedese si è riscattato alla grande dopo aver fallito due clamorose occasioni sciupate sul finire della prima frazione: al 54′ ha raddoppiato con una gran girata al volo di sinistro su cross di Berrenetxea poi, 2′ dopo, ha triplicato con una sassata di destro dall’interno dell’area di rigore. Il Real ha avuto un sussulto d’orgoglio, riuscendo subito ad accorciare le distanze con un forte sinistro a fil di palo di Marcelo ma ha mancato il 2-3 con Vinicius.

Merino gala il poker, inutili reti di Rodrygo e Nacho

La Real Sociedad ha ringraziato e al 69′ ha calato il poker con Merino, smarcato in area da Isak. Le merengues si sono gettate disperatamente in avanti e, dopo aver impegnato Remiro con Valverde, hanno segnato (82′) il 2-4 con un tocco ravvicinato di Rodrygo su assist di Vinicius. L’assalto è continuato ma solo, in pieno recupero, al 93′ è arrivato il 3-4, realizzato di testa in mischia da Nacho. Troppo tardi per allungare la sfida ai supplementari. Il Real ha chiuso la gara in 10 per l’espulsione al 95′ di Vinicius per somma di ammonizioni.