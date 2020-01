– Le grandi di Spagna faticano ben oltre il previsto, ma alla fine staccano il pass per gli ottavi di Coppa del Re. Griezmann salva il Barcellona: i blaugrana evitano una brutta figura e si qualificano battendo l’Ibiza, formazione di terza divisione, grazie a un gol dell’attaccante francese in pieno recupero. All’Estadi Municipal de Can Misses i campioni di Spagna si impongono 2-1, dopo essere stati sotto per oltre un’ora. Caballe porta avanti i padroni di casa al 9′ e nella ripresa Setien – che ha lasciato a casa Messi – corre ai ripari, inserendo Jordi Alba e Arthur. Al 72′ splendida imbucata centrale di De Jong per Griezmann, che davanti al portiere non sbaglia. L’ex Atletico Madrid si ripete al 95′ quando, servito in profondità da Jordi Alba, di sinistro la piazza sul palo più lontano evitando ai suoi i supplementari.Non ha vita facile neppure il Real Madrid a Salamanca. I Blancos si impongono 3-1 contro l’Unionistas, matricola di terza serie, non senza soffrire. Bale apre le danze al 18′, per poi uscire per infortunio, ma i padroni di casa sognano con il pareggio raggiunto al 57′ da Morillo. Ci vuole un autogol al 62′ per vedere tornare avanti la squadra di Zidane, che chiude definitivamente i conti nel recupero con il sigillo di Diaz. Nelle altre sfide di serata la Real Sociedad si impone 2-0 sull’Espanyol, mentre il Villarreal passa con un netto 3-0 in casa del Girona. Passano il turno anche il Tenerife, che piega 2-1 il Valladolid, e il Valencia, corsaro 1-0 contro il Logrones.