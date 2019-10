Il Real stacca il Granada

– Il Real Madrid consolida in primato nella Liga. La squadra di Zidane infatti, stenta in Champions League, ma in campionato vince. Oggi è toccato al Granada, attuale seconda forza in Spagna insieme all’Atletico, farne le spese: 4-2 al Bernabeu. Nel match giocato in precedenza, vittoria del Levante in casa del Leganes.

Il Real Madrid di Zinedine Zidane batte 4-2 il Granada nell’ottava giornata della Liga spagnola, portandosi adesso a +4 sulla matricola di Diego Martinez e sui colchoneros di Simeone, domani impegnati a Valladolid. Benzema sblocca il risultato dopo due minuti, sfruttando uno splendido assist di Bale. Poco prima dell’intervallo è Eden Hazard a chiudere il primo tempo sul 2-0. Al 16′ della ripresa è Modric a siglare la rete del 3-0, poi il Real Madrid rischia subendo due reti: la prima, al 24′ sul rigore di Machis concesso dopo un errore di Keylor Navas, e la seconda al 33′ di Duarte. Ma nel finale, al 92′, James Rodriguez fissa il risultato sul 4-2.

Il Levante espugna Leganes

Il Levante vince 2-1 in casa del Leganes nella gara che ha aperto il sabato dell’ottavo turno della Liga spagnola. Gli ospiti si portano in vantaggio al 45′ grazie al rigore realizzato da Roger. Nella ripresa, al 4′, il raddoppio di Campana. I padroni di casa accorciano al 31′ con Braithwaite, ma quattro minuti lo stesso Braithwaite si fa respingere il penalty del possibile 2-2. Finisce 2-1 per il Levante che si porta a quota 11, resta ultimo con 2 punti il Leganes.

La classifica

Questa la classifica della Liga mentre l’ottava giornata è ancora in corso: Real Madrid 18 punti; Granada, Atletico Madrid 14; Barcellona, Real Sociedad, Siviglia 13; Athletic Bilbao 12; Levante, Villarreal 11; Eibar, Real Betis, Valencia, Valladolid 9; Alaves, Osasuna 8; Getafe 7; Celta 6; Espanyol 5; Maiorca 4; Leganes 2.