– Grazie a una doppietta di Casemiro, il Real Madrid salta l’ostacolo Siviglia e resta al comando della Liga. I blancos si sono imposti 2-1 al Bernabeu e bomber inaspettato del match è stato il centrocampista brasiliano, alla prima doppietta in carriera. La gara si è accesa nella ripresa: Casemiro ha sbloccato il risultato al 57′ completando con un destro imprendibile una bella combinazione con Jovic. Il Siviglia ha pareggiato al 64′ con de Jong che ha approfittato di un’incertezza della difesa di casa. Al 69′ Casemiro ha siglato il gol-vittoria con un perfetto colpo di testa su cross di Lucas Vazquez. Prima del calcio d’inizio, gli ospiti hanno tributato con il tradizionale “Pasillo” i giocatori del Real per la vittoria della Supercoppa di Spagna contro l’Atletico (arrivata ai rigori). La vittoria mette inevitabilmente pressione al Barcellona, che domenica sera sarà chiamato a rispondere, per restare agganciato ai rivali, nella gara al Camp Nou contro il Granada.

Risultati 20/a giornata

Leganes – Getafe 0-3 (g. venerdì)

Levante – Alaves 0-1

Real Madrid – Siviglia 2-1

Osasuna – Valladolid ore 18.30

Eibar – Atletico Madrid ore 21

Maiorca – Valencia (domenica, ore 12)

Betis – Real Sociedad (domenica, ore 14)

Villarreal – Espanyol (domenica, ore 16)

Athletic Bilbao – Celta Vigo (domenica, ore 18.30)

Barcellona – Granada (domenica, ore 21)

Classifica: Real Madrid 43 punti; Barcellona 40; Atletico Madrid, Siviglia 35; Getafe 33; Real Sociedad, Valencia 31; Athletic Bilbao 29; Villarreal 28; Granada 27; Levante 26; Real Betis, Osasuna 24; Alaves 23; Valladolid 21; Eibar 19; Celta Vigo, Maiorca 15; Leganes 14; Espanyol 11.