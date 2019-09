Il Barcellona batte 2-1 il Villarreal grazie alle reti di Griezmann e Arthur (Cazorla per gli ospiti) e si riporta nelle zone alte della classifica della Liga. I blaugrana, tuttavia, devono fare i conti con Messi che a causa di un problema muscolare ha giocato solo un tempo lasciando il posto a Dembele nell’intervallo. La squadra di Valverde affronterà l’Inter tra otto giorni in Champions League. Negli altri due anticipi il Betis ha battuto il Levante per 3-1 in rimonta (doppietta di Loren), mentre Valladolid e Granada hanno pareggiato 1-1.

RISULTATI 6^ GIORNATA

MARTEDI’

Valladolid – Granada 1-1

Real Betis – Levante 3-1

Barcellona – Villarreal 2-1

MERCOLEDI’

Leganes – Athletic Bilbao ore 19

Maiorca – Atletico Madrid “

Valencia – Getafe ore 20

Real Madrid – Osasuna ore 21

GIOVEDI’

Eibar – Siviglia ore 19

Celta Vigo – Espanyol ore 20

Real Sociedad – Alaves ore 21

CLASSIFICA: Real Madrid, Granada, Athletic Bilbao 11 punti; Atletico Madrid, Barcellona, Real Sociedad, Siviglia 10; Villarreal, Real Betis 8; Levante, Osasuna 7; Valladolid, Getafe 6; Alaves, Celta, Valencia 5; Maiorca, Espanyol 4; Eibar 2; Leganes 1.