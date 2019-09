Le due facce di Madrid nella terza giornata della Liga. Vittoria all’ultimo respiro per l’Atletico, in rimonta, per 3-2, sull’Eibar. Gli uomini di Simeone, avversari della Juventus in Champions League, erano sotto per 2-0 dopo 19 minuti. Poi sono riusciti a ribaltare il risultato grazie ai gol di Joao Felix, Vitolo e (nel recupero) di Thomas. Colchoneros primi a punteggio pieno dopo tre giornate di Liga. Il Real invece non va oltre il pareggio sul campo del Villarreal. I gialli partono a razzo e vanno avanti con Moreno, ma subiscono il pari con Bale allo scadere del primo tempo. Nella ripresa il Real preme, ma il Villarreal passa con Gomez al 74′. Sembra finita per i Blancos, ma ancora Bale sale in cattedra: sinistro sul primo palo dopo una azione personale e pareggio. Il gallese trova poi il modo di rovinare una serata di riscatto dopo le tante polemiche facendosi espellere per una doppioa ammonizione rimediata in poche battute.

RISULTATI 3^ GIORNATA

VENERDI’

Siviglia – Celta Vigo 1-1

Athletic Bilbao – Real Sociedad 2-0

SABATO

Osasuna – Barcellona 2-2

Getafe – Alaves 1-1

Levante – Valladolid 2-0

Real Betis – Leganes 2-1

DOMENICA

Valencia – Maiorca 2-0

Atletico Madrid – Eibar 3-2

Espanyol – Granada 0-3

Villarreal – Real Madrid ore 21